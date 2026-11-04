יו"ר ש"ס אריה דרעי ידון עם חברי מועצת חכמי התורה על רצונו להתפטר. הוא יניח לפניהם את בקשתו לעזוב את ראשות סיעת ש"ס וישמע מהרבנים את דעתם. במועצת חכמי התורה רצו לגבש מכתב שלפיו דרעי יישאר בתפקידו, אלא שהמכתב לא יצא בסופו של דבר בשל חילוקי דעות על נוסח וזהות החותמים. המועצה הייתה צפויה להתכנס היום, אך כיוון שהרב אברהם סלים בחו"ל ייתכן שהכינוס יידחה לשישי. שני חברי מועצה לא הסכימו לחתום על מכתב תמיכה בדרעי יחד עם הרב יצחק יוסף, בטענה כי סרטון של הרב לזרוק את צווי הגיוס לשירותים הבריחו מאה אלף קולות והביאו את ש"ס לקריסה.