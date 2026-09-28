מטעמו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר נמסר כי הוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ודורש לגלות עדויות ומסמכים הקשורים למידע שנמסר לו לפני 7 באוקטובר. "בר דורש גילוי מסמכים ולוח הפגישות של נתניהו עם מערכת הביטחון וגורמים זרים", נמסר. עוד נטען כי הוא יזמן לעדות את אנשי לשכתו ועוזריו של נתניהו, "שסייעו ומסייעים בקמפיין המניפולטיבי". בר אמר עוד כי "נתניהו יצא בקמפיין הסתה חסר רסן וחסר אחיזה במציאות. כאשר עדויות על התרעות שקיבל מתחילות לצוץ - הוא מנסה להסיט את האש". לנתניהו יש חסינות מתוקף תפקידו, ולכן לא ידוע אם תביעה כזו תגיע לדיון בבית משפט.