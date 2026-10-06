המטה לביטחון לאומי קרא לציבור להפעיל ערנות מוגברת בחו"ל בשל יום השנה לציון 7 באוקטובר. המל"ל הדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל, לצד הפגנות והפרות סדר. ארגוני הטרור, ובראשם איראן ושלוחיה, רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. הציבור מתבקש להימנע מפרסום מוקדם ברשתות חברתיות אודות תנועות בחו"ל, להימנע מהגעה ליעדים באזהרת מסע ברמה 4 - ירדן, קטאר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני, ביעדים ברמה 3 - לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, להתרחק מהפגנות ומהתקהלויות, לא להעלות לרשתות החברתיות תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון, בחירום יש לפנות תחילה לכוחות הביטחון המקומיים.