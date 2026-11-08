היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה התייחסה לחשד להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26, ואמרה כי היא לא מכירה ראיות שיכולות להשפיע על התוצאות. "אינני מכירה תשתית שיש בה, ולו בקירוב, כדי להשפיע על תוצאת הבחירות או לבסס טענה להשפעה שיכולה להביא לשינוי בתוצאות הבחירות", אמרה. "אם יוצג בפנינו מידע נוסף ומחדש שטרם הוצג הוא ייבחן ויטופל כדין. כשיש תשתית ראייתית – מי שצריך להיחקר ייחקר. זה לא עניין של ימין או שמאל. זה לא עניין של יהודי או ערבי. ההחלטה אם לחקור אדם היא החלטה מקצועית, עניינית ושוויונית. כך היה וכך יהיה".