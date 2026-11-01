יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הבהיר כי "הבחירות לכנסת ה-26 התנהלו בתקינות". הדברים, שאמר סולברג לצד ראש השב"כ דוד זיני והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, נמסרו בצל החשדות לניסיון של קטאר להשפיע על הבחירות לכנסת. לפי סולברג: "תוצאות הבחירות משקפות את רצון הבוחרים. ככל שישנם חריגים, הם נבחנים בימים אלה. עמדתנו היא שגם אם החשדות יאומתו, אין בכך כדי לגרוע מתקינות תהליך הבחירות ומתוצאות הבחירות בכללותן. הטענה שלפיה חומר הראיות שלפנינו עשוי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן - אינה נכונה".