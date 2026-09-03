דובר צה"ל צה"ל הודיע על "סיום טיהור התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר", וכעת הצבא "פועל לנטרולן". לפי צה"ל, כוחות אוגדה 36 פעלו לטיהור שני התוואים התת-קרקעיים ברכס עלי טאהר, "השיגו שליטה מבצעית במרחב הרכס מעל ומתחת לקרקע וטיהרו את השטח ממחבלים, כאשר חלק חוסלו וחלק נמלטו". נכתב כי "הפעילות לנטרול התשתיות התת-קרקעיות שטוהרו ממחבלים נמשכת. לאחר סיום הפעילות, צה"ל ייערך בהגנה מחודשת בהתאם להערכת המצב". מוקדם יותר דווח ברויטרס כי איראן הזהירה את ארה"ב ש"תגיב בכוח" למתקפה ישראלית על הרכס, שבו היו נצורים אנשי צבא איראנים לצד מחבלי חיזבאללה.