האתר האמירתי The National דיווח מפי "גורם באיחוד האמירויות" כי נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד לא היה זה שהזהיר את ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני 7 באוקטובר. הגורם לא שלל את האפשרות ששני המנהיגים שוחחו, אך ציין ש"איחוד האמירויות דנה בסוגיות ביטחוניות עם מדינות דרך הישויות הרלוונטיות, ולא דנה בפרטים כאלה ברמת מנהיגים". בצל לחץ ישראלי על האמירויות, יצוין כי האתר הרשמי בה הוא WAM ולא The National, שנמצא בבעלות של חברת מדיה המקושרת לקבוצת השקעות פרטית של בני המשפחה המלכותית. אחרי הדיווח על התרעה מפורשת שקיבל נתניהו מפעולה מתוכננת של יחיא סינוואר לפני הטבח, באבו דאבי מסרו רשמית: "גופים ממשלתיים בשתי המדינות שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים. בעת הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף וממשיך להיות משותף בין הצדדים הנוגעים בדבר".