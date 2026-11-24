בכירים בממשל האמריקני מקיימים דיונים פנימיים בנוגע לחידוש המלחמה מול איראן עם תקיפות ממוקדות נגד בכירים איראנים שנחשבים לניציים, במטרה להסיר את בכירי המשטר שמתעקשים על סיום המלחמה בתנאים שהציבה איראן. כך דווח ברשת NBC. לפי הדיווח, בכירי הממשל האמריקני שתומכים בהצעה טוענים כי הדבר יאפשר לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיים את המלחמה, וישלח מסר למשטר כי ארה"ב מסוגלת לחסל את בכיריו בכל עת שבה תבחר. עם זאת, המתנגדים טוענים כי התקיפות עלולות לגרום לאיראנים להתבצר בעמדותיהם ולהאריך את העימות, ובנוסף יחלישו את מעמדה של ארה"ב בכל מו"מ עתידי.