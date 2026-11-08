יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן השיב לביקורות על נכונותו להתפשר בעניין גיוס החרדים, וטען כי "מוכנות לפשרה לא אומרת ויתור על ערכים ועקרונות". על ממשלה הנשענת על רע"מ והרשימה המשותפת אמר כי "זה לא יקרה", והוסיף שכדי למנוע בחירות ו"לשים קץ לעידן נתניהו, אין מנוס מקבלת החלטות קשות". על הגיוס אמר: "ב-2018 הבאתי הצעת חוק גיוס שנוסחה על ידי צה"ל ומערכת הביטחון - החוק עדיין מהווה בסיס ראוי לגיבוש הסכמות". הוא סיכם: "אני לא פועל מתוך אמביציה אישית להיות ראש ממשלה בכל מחיר. הדגשתי שמבחינתי זו אופציה ולא אובססיה. אני לא עסוק בתרגילים פוליטיים ולא מנסה להכשיל אף אחד".