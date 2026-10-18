יו"ר סיעת הרשימה המשותפת, ח"כ אחמד טיבי, הודיע כי "לא נאפשר לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר". לדבריו, "המשותפת מציעה 'רשת ביטחון' - קודם כל עבור בני עמנו - תמורת התחייבויות: קבלת תוכנית המשותפת למיגור האלימות והפשיעה, עצירת הריסות הבתים, וחתירה לאופק מדיני. ברור לנו שהממשלה הבאה לא תהיה ממשלת שלום - אבל הבחירה היא בין גרוע לגרוע יותר - ולכן אנחנו נמצא את נקודת ההשקה שתשרת את החברה שלנו ואת האינטרסים שלה. לא נחכה להקמת ממשלה חדשה, בימיה הראשונים של הכנסת הבאה נדיח את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, והמשותפת תצביע עם מועמד האופוזיציה".