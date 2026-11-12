קבוצת משקיעים חתמה על הסכם לרכישת השליטה בארקיע, במסגרתו תזרים לחברה עשרות מיליוני דולרים, תחזיק ברוב מניותיה ותהפוך לבעלת השליטה בה - כך הודיעו האחים רפי, ג'ו ואבי נקש. את המהלך הוביל עבורם אבי חורמרו, מנכ"ל קבוצת נקש, שמונה על ידי האחים להוביל את הליך הבראת החברה. חברי הקבוצה הרוכשת הם עינב אדיב-ברר, אשת עסקים ובעלת מרכזים רפואיים ובהם TLV מדיקל סנטר; כידן דהרי, איש עסקים ובעלי חברות הנדל"ן המניב ישפרו ותנופורט יחד עם ירון אדיב; ירון אדיב עצמו; ויריב לרנר, איש עסקים, יו"ר ומבעלי קבוצת נגב יחד עם קרן ויולה קרדיט (Viola Credit).