הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי וראש השב"כ, דוד זיני קיימו הערכת מצב משותפת ורב-זירתית, כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. כך מסרו בהודעה משותפת דוברויות הארגונים. עוד נמסר כי "במסגרת הערכת המצב הוצגה תמונת המודיעין בגבולות ובמרחב הפנים ופורטו המאמצים לשיפור וחיזוק ההגנה הרב-זירתית, ללחימה בארגוני הטרור ולהתמודדות עם תופעת הפשיעה הלאומנית. ראשי הארגונים סיכמו על שורת צעדים, שימנפו את היתרון היחסי של כל אחד מהארגונים במטרה להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות".