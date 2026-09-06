משרד הבריאות עדכן כי ילד כבן תשע מאושפז במצב קשה עם דלקת מוחית, מורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב"ם בחיפה. אתמול נשלחה דגימה שאיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה (naegleria Fowleri). חקירה אפידמיולוגית ראשונית העלתה כי הילד שחה בחוף כורסי בכינרת כשבוע לפני אשפוזו. מדובר במחלה נדירה ששיעור התמותה ממנה גבוה, בעקבות אמבה מיקרוסקופית נדירה הנמצאת בעיקר במקורות מים מתוקים וחמים. ההדבקה עלולה להתרחש כשהמים המכילים את האמבה נכנסים דרך האף, ומשם האמבה יכולה להגיע למוח. המחלה אינה נגרמת משתיית מים ואינה עוברת מאדם לאדם. במקרה של תופעות כמו חום, כאב ראש משמעותי, בחירות והקאות אחרי חשיפה למים מתוקים וחמים - יש לפנות לבדיקה רפואית, במיוחד אם מתפתחים בהמשך קשיון עורף, בלבול או ישנוניות חריגה ושינוי במצב ההכרה.