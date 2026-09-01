נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים על איראן והזהיר כי לא כדאי לה להגיב על התקיפות האמריקניות במצר הורמוז, שלדבריו עדיין נמשכות. "התקיפות גדולות ועוצמתיות, והן באות כתגובה לניסיונם הכושל להניח מוקשים ימיים במצר, וכן לירי של שמונה טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן - שיורטו בהצלחה", כתב ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו. טראמפ הוסיף: "אם המדינה הכושלת איראן תגיב על מתקפה מוצדקת זו, היא תחטוף שוב בעוצמה גבוהה וקשה בהרבה, אך זו לא תהיה המתקפה הגדולה מכולן - זו ממתינה בקנה, וכשהיא תסתיים, יישאר מעט מאוד מהרפובליקה האיסלאמית של איראן".