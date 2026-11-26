יו"ר ביחד נפתלי בנט אמר כי "החלופה הטובה ביותר, בפער, היא ממשלת אחדות ציונית בראשות גדי איזנקוט תחילה. החלופה האחרת כרוכה בוויתור דרמטי על גיוס חרדים ועל מהפכת המשרתים, לצד הסתמכות על מפלגות ערביות שאינן ציוניות, זו חלופה פחות טובה". בהודעה מטעם המפלגה נמסר כי "על מנת להשיג זאת בנט נפגש בשבועות האחרונים עם איזנקוט, נתניהו ואנשיהם וימשיך לעשות זאת ככל שיידרש. הדבר נעשה בידיעה מלאה של איזנקוט. למען הסר ספק, בשום מצב מפלגת ביחד לא תעבור לגוש נתניהו, לא נאפשר לנתניהו לנצל את המו״מ כדי לשרוף לנו זמן מתוך 24 הימים שנותרו לאיזנקוט".