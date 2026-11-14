מזג האוויר היום (שבת) יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות בהרים יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, ובשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. בשעות הלילה ייתכנו הגבלות ראות בשל ערפילים מקומיים בדרום מישור החוף ובצפון מערב הנגב.
מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, והמגמה תימשך גם ביום שני. ביום שלישי ייתכנו טפטופים לאורך מישור החוף. תחול ירידה קלה נוספת במידות החום, שיהיו רגילות לעונה במרבית האזורים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 13-23, תל אביב 16-25, חיפה 19-26, צפת 15-21, קצרין 17-25, טבריה 16-26, נצרת 18-25, עפולה 12-26, בית שאן 15-27, לוד 15-26, אשדוד 14-25, עין גדי 22-27, באר שבע 15-27, מצפה רמון 15-24, אילת 20-30.