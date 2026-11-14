התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות

מזג האוויר היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית, עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל. ממחר תחול ירידה הדרגתית במידות החום, ובשלישי ייתכנו טפטופים לאורך החוף