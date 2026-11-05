גשמים מקומיים צפויים הבוקר (חמישי) בצפון הארץ, והטמפרטורות יירדו אך עדיין יהיו רגילות לעונה. בלילה יירדו גשמים גם באזור מישור החוף והם ילוו בסופות רעמים.

מחר, יום שישי , יהיה מעונן ויירד גשם בצפון ובמרכז. סופות רעמים יחלו בחלק מהאזורים בארץ, וגשם מקומי צפוי גם בצפון הנגב. עד לשעות הצהריים יתכנו הצפות לאורך מישור החוף. הגשם יימשך גם ב שבת ויתחזק בצפון ובמרכז, שם עדיין צפויות הצפות. שיטפונות צפויים בשבת גם בצפון הנגב, בנחלי מדבר יהודה וים המלח.

מזג האוויר החורפי יימשך גם ב יום ראשון , אז הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

גלריה שיטפונות ביבנה בשנה שעברה ( צילום: כבאות והצלה לישראל מחוז מרכז )

ירושלים ( צילום: אלכס קולומויסקי )

בשירות המטאורולוגי הזכירו אתמול כי עד כה פקדו אירועי גשם משמעותיים את מרבית מדינות הים התיכון, ובישראל הושפענו בעיקר ממערכות מזג אוויר מדרום וממזרח. אבל בסוף השבוע הקרוב מגיע לארץ מזג אוויר חורפי - והפעם הוא יהיה משמעותי. בעקבות כמויות ועוצמות הגשמים קיים צפי ממשי להצפות בערים בגזרה נרחבת - מהשרון דרך גוש דן, ערי השפלה, אזור לכיש ועד לחוף הדרומי.

מפת המשקעים המצטברים החזויים עד ליום שבת ( צילום: השירות המטאורולוגי )

לפי מפת השירות המטאורולוגי, עד יום שבת צפויים לרדת במישור החוף הצפוני והכרמל (אזור חיפה וצפונה) משקעים בטווח של 60 עד 100 מ"מ. במישור החוף המרכזי (אזור חדרה והשרון) צפויים משקעים של 40 עד 80 מ"מ, ובגליל העליון ורמת הגולן (אזור צפת) צפוי טווח של 40 עד 60 מ"מ, עם מוקדים כהים יותר במפה.

באזור תל אביב וגוש דן צפויים משקעים בכמות של כ-30 עד 50 מ"מ ובאשקלון ואשדוד צפויים 70-50 מ"מ, בעוד שבירושלים צפויות כמויות מתונות יותר הנעות בטווח של 15 עד 30 מ"מ. באזור הדרום (באר שבע, מצפה רמון ואילת) צפויים משקעים מעטים עד אפסיים, לרוב פחות מ-5 מ"מ.