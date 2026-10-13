מזג האוויר היום (שלישי) יהיה ללא שינוי ניכר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. במהלך היום ולאורך הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה ללא שינוי ניכר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. במהלך היום ולאורך הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה ללא שינוי ניכר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. במהלך היום ולאורך הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.