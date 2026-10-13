מזג האוויר היום (שלישי) יהיה ללא שינוי ניכר והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. במהלך היום ולאורך הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. כמו כן, יהיה מעונן חלקית. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן.
ביום שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ויהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת הצהריים יחל לרדת גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ ובמרכזה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-26, תל אביב 22-28, חיפה 21-27, צפת 18-25, קצרין 22-30, טבריה 23-31, נצרת 22-29, עפולה 23-31, בית שאן 24-33, לוד 22-29, אשדוד 23-28, עין גדי 26-32, באר שבע 21-29, מצפה רמון 19-27, אילת 25-33.