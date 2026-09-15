היום (שלישי) לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחרי התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ובלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
גם מחר ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ולא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות. ביום חמישי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. כמו כן, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה.
ביום שישי יהיה מעונן חלקית ועד שעות הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 21-32, תל אביב 23-32, חיפה 23-32, צפת 22-33, קצרין 21-37, טבריה 23-37, נצרת 23-36, עפולה 20-37, בית שאן 24-40, לוד 22-34, אשדוד 21-32, עין גדי 28-39, באר שבע 20-35, מצפה רמון 23-35, אילת 29-41.