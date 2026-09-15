היום (שלישי) לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחרי התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ובלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

היום (שלישי) לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחרי התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ובלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.

היום (שלישי) לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחרי התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ובלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.