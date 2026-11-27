בהתחלה שירותי המייל של מיקרוסופט לא עובדים, אחר כך הטיסות מתבטלות, בסוף שרת של אפל נופל. עוד הודעה על תקלה, עוד מערכת שלא זמינה. בשלב מסוים, לא רק זורעי תבהלה מתחילים לשאול "מה בדיוק קורה כאן?" איראן? רוסיה? ה-AI הבינה שעדיף להסתדר בלעדינו? ואז מגיע הסבר רשמי. באג, עומס, נתב. תקלה בתשתית. נו, באמת. כל העולם קורס בגלל נתב?

הפער בין גודל האירוע לבין ההסבר ה"עלוב" הוא קרקע פורייה לצמיחת קונספירציה. כשמשהו גדול קורה, אנחנו צריכים סיבה גדולה מספיק. קשה לקבל את האפשרות שכל כך הרבה אנשים לא מצליחים לעבוד או לעלות על מטוס בגלל משהו משעמם כמו תשתית או מכשיר תקול. אבל מערכת גדולה אינה זקוקה לאויב גדול כדי להיכשל. לפעמים מספיק גם בורג קטן במקום הלא נכון, והכול מתחיל להתפרק.

שדה התעופה בניוארק ארה"ב בעקבות תקלה טכנית עולמית ( REUTERS/Bing Guan )

לפי הדוח הראשוני של מיקרוסופט, התקלה האחרונה בשירותי 365 נבעה משילוב של באג סמוי, עומסים וקיבולת מופחתת. הבאג היה שם במשך חודשים לפני שהתנאים המתאימים חשפו אותו. במקרה של עצירת הטיסות בארצות הברית, רשות התעופה תיארה הצפת נתונים שערערה ציוד ישן, ובחנה עבודות תחזוקה שכללו התקנת נתב חדש. סיפורים הרבה פחות הוליוודיים מחדר חשוך אי שם באיראן שבו האקרים מנסים להפיל את המערב. אבל בהחלט מספיקים כדי להסביר את המצב.

בטח תגידו, בצדק, בסדר, תקלה אחת. אבל כל כך הרבה תקלות? באותו זמן? אתה באמת מצפה שנאמין שזה מקרי? איזה חומרים אתם לוקחים שם באקדמיה? אבל אין חומרים. וה"צירוף מקרים" הזה הרבה יותר סביר ממה שאנחנו חושבים. הטעות היא בהנחה שאם מדובר על אירועים שאינם מקריים, מישהו בהכרח תכנן אותם. אלא שאנחנו נוטים להזניח עוד אפשרות: מערכות שונות פועלות בתנאים דומים, נתונות ללחצים דומים ולעיתים נשענות על אותן תשתיות. יכול להיות קשר בלי שתהיה קנוניה, ודפוס בלי שיהיה מישהו שמצייר אותו. דהיינו, מה שנראה כמו צירוף מקרים יכול להיות תוצאה של שינוי מבפנים, לא של אויב מסתורי.

חשבו למשל על המרוץ הטכנולוגי. כל חברה רוצה להגיע ראשונה, להציג יכולת חדשה, לקצר תהליכים ולהראות שהיא הביאה כבר את העתיד. עכשיו הוסיפו את המרוץ לפתח את הבינה המלאכותית הטובה ביותר ואת המרוץ להטמיע אותה בכל מקום. מי שמתעכב מסתכן בכך שהמתחרים שלו ישיגו אותו. מי שמבקש עוד זמן לבדיקה צריך להסביר למה הוא מעכב את הקידמה.

לתחרות הזאת יש יתרונות עצומים. אבל היא גם יוצרת לחץ לקבל החלטות לפני שכל המידע נמצא בידינו. כשהרצון להוביל הופך למדד מרכזי להצלחה, בדיקות, התאמת תשתיות ובחינת תרחישי כשל עלולות להיתפס כעיכוב. קל יותר להצליח עם מוצרים חדשים מאשר עם תיקון בעיות. תשאלו את חברת פורד. בתחילת שנות ה-70 זה עלה לצרכנים שלה בחיי אדם. אפילו מיקרוסופט מזהירה את משקיעיה שקצב ההתפתחות של הבינה המלאכותית עלול להקדים את התפתחות אמצעי האבטחה והבקרה, ושיש קשיים בהרחבת התשתיות בקצב הנדרש. העתיד, מתברר, כבר כאן. רק צריך שמישהו יכין לו מקום.

בינה מלאכותית לא צריכה להחליט לתקוף אותנו כדי שהשימוש בה ייצור סיכונים. מספיק שבני אדם ימהרו לפתח, לחבר ולהטמיע, בלי להבין עד הסוף איך השינוי יתנהג בתוך מערכת מורכבת

אין בכך הוכחה שהמרוץ לקדמה גרם לכל אחת מהתקלות האחרונות. אבל זו אחת הסיבות שבגללן עלינו לבחון גם את התנאים שבהם תקלות מתרחשות. בינה מלאכותית לא צריכה להחליט לתקוף אותנו כדי שהשימוש בה ייצור סיכונים. מספיק שבני אדם ימהרו לפתח, לחבר ולהטמיע, בלי להבין עד הסוף איך השינוי יתנהג בתוך מערכת מורכבת.

כבר ראינו איך ניסיון להגן על מערכות עלול להפיל אותן. ביולי 2024, עדכון של חברת אבטחת מידע גרם להשבתה נרחבת של מחשבי Windows. במקרה הזה, הנזק הגיע דווקא בגלל הניסיון לסייע בהגנה. הכשל עבר את הבדיקות והגיע למשתמשים. ואפילו לא היה צורך במזימה בשביל שזה יקרה.

אלא שהסבר כזה משאיר אותנו עם בעיה לא נעימה. אם יש אויב מתוחכם, לפחות יש מישהו שמבין מה הוא עושה. יש כוונה, יש תוכנית ויש כתובת. אפשר לדמיין שמישהו משלנו ימצא ויעצור אותו. מה עושים עם האפשרות שמדובר בטעויות אנוש צפויות?

למרות האכזבה, כנראה שזה המצב. ראש המודיעין הלאומי האמריקאי כבר ייחס את התקלה ברשת הפנימית של ה-NSA לעדכוני אבטחה, ובכירים בבנקים ובסוכנות סיפרו לחברי קונגרס שגל של תיקונים חפוזים לפרצות שאיתרו מודלים של בינה מלאכותית העמיס על המערכות יותר ממה שתוכננו לשאת. אני לא יודע באילו בכירים מדובר ואפשר לטעון שראש המודיעין משקר. ועדיין הראיות תומכות בסיפור בנאלי למדי: הבינה המלאכותית מצאה המון דברים לתקן, ואנחנו ניסינו לתקן הכול בבת אחת.

באופן פרדוקסלי, הקונספירציה הופכת להיות סיפור מנחם. היא מפחידה אותנו, אבל נותנת לאי־הסדר היגיון. מישהו מושך בחוטים. הוא אמנם רוצה ברעתנו, אבל לפחות יש חוטים, ואפשר לטפל במי שמחזיק בהם

באופן פרדוקסלי, הקונספירציה הופכת להיות סיפור מנחם. היא מפחידה אותנו, אבל נותנת לאי־הסדר היגיון. מישהו מושך בחוטים. הוא אמנם רוצה ברעתנו, אבל לפחות יש חוטים, ואפשר לטפל במי שמחזיק בהם. האפשרות שהחיים יכולים להשתבש בגלל הצטברות של החלטות רגילות קשה יותר לעיכול. במיוחד כשאנחנו תלויים בתוצאה.

לכן גם כשהמייל חוזר והמטוסים ממריאים, הקונספירציה ממשיכה לחיות. לפני התקלה פשוט הנחנו שהמערכת תהיה שם. עכשיו אנחנו יודעים שהיא יכולה להיעלם. ובפער הזה, בין השירות ששוקם לבין הביטחון שלא חזר, הסיפורים הגדולים ביותר יכולים למצוא בית.

מתקפות סייבר קיימות וצריך לחקור אותן. גם הסברים רשמיים צריכים לעמוד בבדיקה. אבל החשד שמשהו אינו מקרי הוא תחילתה של שאלה, לא סופה של חקירה. וכשאין מזימה, האחריות אינה נעלמת. עדיין צריך לבדוק מי החליט, מה נבדק, אילו סיכונים היו ידועים ומה נעשה כדי לצמצם אותם. ״תקלה טכנית״ היא תיאור של בעיה, לא פטור מאחריות. במיוחד כשהיא מופיעה כמסקנה של תחקיר צבאי שבו מישהו נהרג.

כדי להבין מה קרה, לא מספיק לחפש מי רוצה שהכול ייפול. צריך גם לבדוק את מי שרוצה להצליח.