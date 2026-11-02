צרפת החלה היום (ב') את ההליך המשפטי שאמור להביא צדק מאוחר לאינאס טולוב, ילדה בת ארבע שנמצאה ב-1987 מתה ומבותרת לצד כביש מהיר, ושנדרשו יותר מ-30 שנה כדי לחשוף את זהותה ולגלות שהוריה הם האחראים לזוועה. שני ההורים, חלימה אל-בחתי ואחמד טולוב, התייצבו היום בבית המשפט 39 שנים לאחר הפשע, ושם הם יעמדו לדין במשפט שאמור להימשך עד 18 בנובמבר, ולשים סוף לאחת מתעלומות הרצח הוותיקות ביותר בתולדות צרפת, פרשה ששימשה השראה לכמה ספרים וסדרות דוקומנטריות.

גלריה תמונת אינס הקטנה שהופצה לעשרות בתי ספר ועיריות. "קצת כבוד לילדה הקטנה שאיבדה את זהותה" ( צילום: Guillaume SOUVANT / AFP )

אינאס טולוב כונתה "הקדושה המעונה הקטנה של A10" – על שם הכביש המהיר המחבר בין אזור פריז לבורדו שבדרום-מערב צרפת – בשל הסימנים הרבים להתעללות שנמצאו על גופתה. אמה תישפט בגין "עינויים ומעשי ברבריות שהובילו למוות" ללא כוונה להרוג, ואביה בגין "סיוע לדבר עבירה". אם יורשעו עשוי להיגזר על השניים, בני 72 ו-74 בהתאמה, מאסר עולם.

הפרשה החלה ב-11 באוגוסט 1987, כאשר שני עובדי תחזוקה של הכביש המהיר גילו את שרידי גופתה המבותרת של הילדה בתעלה לאורך ה-A10 בסוור, כפר בין אורליאן לטור, דרומית לפריז. איש לא דיווח באותה העת על היעדרה, ולכן המשטרה התקשתה לגלות את זהות הילדה. התעלומה סביב זהות הקורבן ומבצעי הפשע, שלא פוענחה במשך יותר מ-30 שנה, תפסה במשך תקופה ארוכה את תשומת הלב הציבורית בסיקור הפלילי בצרפת.

קברה של אינאס בסוור. הייתה אמורה להיות היום בת 43 ( צילום: Alain JOCARD / AFP )

על הגופה ניכרו סימני אלימות, כולל כוויות ממגהץ וצלקות שלפי ממצאי המכון לרפואה משפטית שבדק אותה נגרמו מנשיכות אדם שיוחסו לאישה. לאחר שאזלו קצות החוט פתחו הרשויות בקריאה הפומבית הגדולה ביותר אי פעם לעדי ראייה בצרפת בניסיון לזהות את הילדה הקטנה. תיאורה הופץ ביותר מ-30 מדינות, ותמונתה נתלתה ב-65,000 בתי ספר וב-30,000 בתי עירייה.

שני צווי סגירת תיק שהוצאו בשנים 1991 ו-1997 בעקבות חקירות עקרות הותירו את הפרשה בלתי פתורה, אולם בשנת 2018, יותר מ-30 שנה לאחר הפשע, הצליחו החוקרים להגיע אל ההורים הודות לדגימת DNA שנלקחה מאחיה של הקורבן במסגרת אירוע אלימות שאינו קשור לפרשה. השוואה למאגר ה-DNA הממוחשב הלאומי (FNAEG) העלתה התאמה עם שרידי DNA שנמצאו על בגדיה של אינאס הקטנה ועל השמיכה שבה הייתה עטופה. הילדה הקטנה זוהתה, והוריה נעצרו ביוני 2018.

אינאס נטמנה סמוך למקום שבו נמצאה גופתה, תושבים ממשיכים לתחזק את קברה ( צילום: Alain JOCARD / AFP )

למרות הגילויים החדשים נדרשו עוד שמונה שנים עד לפתיחת המשפט הבוקר. ערעורים מרובים מצד ההורים ומצד התביעה הכללית של בלואה שבמרכז צרפת נגד כתב האישום של השופט החוקר עיכבו את ההליכים, עד שבספטמבר 2024 פתח בית המשפט לערעורים באופן סופי את הדרך לקיום משפט ואישר את סעיפי האישום המקוריים. בדו"ח החקירה נכתב כי האם חלימה אל-בחתי תצטרך לתת דין וחשבון על מעשים "מכוונים, רבים וחוזרים ונשנים" שבוצעו לאורך זמן והובילו למות בתה. בעלה אחמד טולוב הנשפט בגין "סיוע לדבר עבירה" מואשם בכך שהייתה לו "ידיעה מלאה על ההתעללות" שביצעה אשתו.

ההורים, שמלבד אינאס נולדו להם עוד שישה ילדים, הכחישו במהלך תקופת מעצרם כי הם אחראים להתעללות שגרמה למות בתם, והטיחו זה בזה האשמות הדדיות של אלימות במשפחה.