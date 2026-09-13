הפשיטה האמריקנית עוררה כעס בבריטניה, משום שלכאורה, החוקרים פעלו תוך עקיפת החוק הבריטי. מקור אמר ל"דיילי מייל": "הם (האמריקנים) היו צריכים לספר לסקוטלנד יארד כשהם ביצעו את הפשיטה, ובוודאי כשהם מצאו חומר. במקום זאת, אנחנו חושבים שהם לקחו אותו לבסיס חיל אוויר אמריקני והטיסו אותו 6,400 קילומטרים ויותר למקום שבו אחיו נחקר. אנחנו חושבים שזו הייתה פשיטה עם שחר לפני שהם לקחו אותו לבסיס בשיירה צבאית אמריקנית".

התגובה הרשמית של ממשלת בריטניה הייתה מתונה הרבה יותר ומטעמה נמסר לעיתונות: "אנו מצפים מכל הדיפלומטים הזרים בבריטניה לציית לחוקינו. מכיוון שמתנהלת חקירה אמריקנית, לא יהיה זה ראוי להרחיב מעבר לכך".