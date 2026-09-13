ארצות הברית הבריחה מחוץ לגבולות בריטניה דיפלומט אמריקני שנחשד בהחזקת תמונות של התעללות מינית בילדים - מבלי ליידע את השלטונות הבריטיים על הפעולה. כך דווח היום (ראשון) ב"דיילי מייל" וב"סאן" הבריטיים. על פי הדיווחים, שלטונות בריטניה קיבלו הודעה רשמית על החקירה שמתנהלת נגד הדיפלומט רק לאחר שהוא כבר שהה מחוץ לגבולות הממלכה.
על פי אותם הדיווחים, החקירה האמריקנית החלה לאחר שעלה חשד כי אחיו של הדיפלומט, שמתגורר בארצות הברית שלח לו צילומים שבהם מתועדת התעללות מינית בילדים. בחודש שעבר פשטו חוקרים אמריקנים על דירתו של הדיפלומט בלונדון ולאחר שבדירתו אותרו התמונות, הוא נלקח לבסיס של חיל האוויר האמריקני בבריטניה ומשם הועבר בטיסה לארצות הברית. גורמים בריטיים מעריכים כי בהברחת הדיפלומט מבריטניה היו מעורבים אנשי אבטחה מחיל הנחתים האמריקני, שאחראים על אבטחת שגרירות בריטניה בלונדון.
רישומי הטיסות שהוצגו ב"דיילי מייל" חיזקו את ההערכה כי הדיפלומט אכן הוברח על ידי גורמים אמריקניים רשמיים. מהרשומות עולה כי ב-24 באוגוסט, מטוס בואינג 747-4R7F של חברת "קליטה אייר", שפעל תחת מספר הטיסה K49709, טס משיקגו לבסיס חיל האוויר המלכותי (RAF) בפיירפורד שבמחוז גלוסטרשייר, בסיס צבאי שבו לחיל האוויר האמריקני יש נוכחות משמעותית. למחרת, ביום שבו נערכה הפשיטה על ביתו של הדיפלומט, המריא אותו מטוס מפיירפורד בשעה 17:33 (טיסה K4529) ונחת בבסיס חיל האוויר דובר בדלאוור בארצות הברית בשעה 19:44 (שעון מקומי), לאחר טיסה שנמשכה שבע שעות ו-11 דקות.
"פשיטה עם שחר"
בבריטניה אישרו שהם קיבלו את ההודעה על החשדות נגד הדיפלומט, ב-25 באוגוסט, ביום שבו ערכו הגורמים האמריקניים את הפשיטה על ביתו של הדיפלומט בלונדון. בהודעה רשמית של משטרת בריטניה נאמר כי: "ב-25 באוגוסט, הרשויות האמריקניות עדכנו אותנו על חקירה שהן מנהלות בנוגע לעבירות שהתרחשו על פי החשד בלונדון, הקשורות לתמונות תועבה של ילדים. אנו ממשיכים לעמוד עמן בקשר בנושא זה".
הפשיטה האמריקנית עוררה כעס בבריטניה, משום שלכאורה, החוקרים פעלו תוך עקיפת החוק הבריטי. מקור אמר ל"דיילי מייל": "הם (האמריקנים) היו צריכים לספר לסקוטלנד יארד כשהם ביצעו את הפשיטה, ובוודאי כשהם מצאו חומר. במקום זאת, אנחנו חושבים שהם לקחו אותו לבסיס חיל אוויר אמריקני והטיסו אותו 6,400 קילומטרים ויותר למקום שבו אחיו נחקר. אנחנו חושבים שזו הייתה פשיטה עם שחר לפני שהם לקחו אותו לבסיס בשיירה צבאית אמריקנית". התגובה הרשמית של ממשלת בריטניה הייתה מתונה הרבה יותר ומטעמה נמסר לעיתונות: "אנו מצפים מכל הדיפלומטים הזרים בבריטניה לציית לחוקינו. מכיוון שמתנהלת חקירה אמריקנית, לא יהיה זה ראוי להרחיב מעבר לכך".
אחת ההערכות בבריטניה היא שהרשויות בארה"ב ביקשו צו לביצוע הפשיטה מבית משפט אמריקני, שכן החקירה התמקדה באחיו של הדיפלומט שנמצא על אדמת ארצות הברית. על פי דיווחים בבריטניה, העניין הגיע לדרגים הכי בכירים בממלכה ונערכו כמה פגישות בנושא בין מפקד משטרת המטרופולין סר מארק ראולי לבין שרים בכירים שבהם שרת הפנים שבאנה מחמוד.
בארצות הברית נמנעו מלהתייחס למבצע החילוץ של הדיפלומט מבריטניה ולא הכחישו אותו. ודובר מטעם השגרירות בלונדון מסר כי: "אנו מודעים לטענות הנוגעות לאדם המוצב בשגרירות. ממשלת ארצות הברית מצפה מכל אנשי הסגל שלה לפעול בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר של התנהגות, ואנו מתייחסים לטענות אלו ברצינות רבה".