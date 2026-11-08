רצח של צעירה שיצאה לריצה בברוקלין מטלטל את ניו יורק : החשוד, סייד מוחסיב (27), הוא עוזר הוראה בבית ספר יסודי ציבורי, שוטר לשעבר ונחת ששוחרר משירות בגלל בעיות נפשיות. לפי התביעה, דמה של הקורבן נמצא על קירות דירתו, והוא הודה שניסה לנקות אותו.

גלריה תקיפה אקראית? קייטי סוארס וסייד מוחסיב ( צילום: NYPD, מתוך הרשתות לפי סעיף 27 א' לחוק זכויות היוצרים )

קייטי סוארס (28), פקידת בנק ואצנית חובבת, התאמנה לקראת מרתון ניו יורק ויצאה ב-30 באוקטובר לריצה במסלול שלאורך קו המים בשכונת באת' ביץ'. היא סיימה לעבוד, פגשה את אמה בסניף של מסעדת ונדיס סמוכה, החליפה לבגדי ספורט ויצאה לדרך. בשעה 19:56 שוחח איתה אביה, נהג אוטובוס, והיא סיפרה שהיא במרחק כ-800 מטרים ממנו. כשלא הגיעה, הוריה יצאו לחפש אותה. האב מצא אותה כעבור כעשרים דקות, מוטלת מחוסרת הכרה מתחת לעץ, עם פצעי דקירה בצווארה. הוא עצר רוכב אופניים וביקש שיזעיק עזרה. החוקרים מצאו בזירה שובל דם באורך כ-45 מטרים, אך הטלפון, האוזניות והתכשיטים שלה לא נלקחו.

סוארס תכננה לרוץ במרתון עם אמה, אבל שלושה ימים אחרי התקיפה מתה בבית החולים. "היא רק רצתה לרוץ", סיפרה אמה יסירה, שהתחננה לציבור לסייע למצוא את התוקף: "לקחתם מלאך". תרומת איבריה הצילה את חייהם של חמישה בני אדם. אחיה הצעיר הבטיח לרוץ במקומה את כל המרוצים שלא הספיקה להשלים.

ביקורת על העירייה

מוחסיב, מוסלמי בן למשפחה ממוצא מצרי, נהג לפקוד מסגד מקומי בקביעות, לדברי שכן. הוא שירת כחודש במשטרת ניו יורק, עבר לחיל הנחתים ושוחרר ממנו, לפי גורמי אכיפה, מסיבות נפשיות. כשניסה לחזור למשטרה, התנהגותו האלימה עוררה דאגה והוא נשלח לבדיקה בבית חולים. בספטמבר 2024 אמו ואחותו סיפרו לשוטרים שאיים לבתר אותן.

למרות הרקע הזה, הוא הועסק כעוזר הוראה בבית ספר יסודי במרחק רחובות ספורים מזירת הרצח, ואף שב לעבוד עם תלמידים אחרי התקיפה. עמיתים הבחינו בהתנהגות חריגה שלו. רק עם מעצרו הושעה. מצלמות אבטחה תיעדו אותו מסתובב הלוך ושוב בסמוך לזירת הרצח.

סייד מוחסיב בימיו כשוטר ( צילום: מתוך הרשתות לפי סעיף 27 א' לחוק זכויות היוצרים )

החוקרים עקבו אחר תנועותיו באמצעות מצלמות נוספות, עד שהגיעו למספרה מקומית שבה הצליחו לזהותו. בחקירה טען שהתהלך עם סכין, חווה אובדן זיכרון והתעורר מכוסה דם, בלי לזכור שתקף מישהו. הוא אמר שהשליך את הסכין לפח. בדיון בבית המשפט דיבר כמעט רק כדי לתקן את השופט בהגיית שמו.