נפצע קשה מדקירות, וחמישה חודשים לאחר מכן נרצח: נועם סלמה (25) מבנימינה הוא הצעיר שחוסל אמש (חמישי) בפיצוץ רכב בצומת פל-ים שליד אור עקיבא בכביש 4. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה קבעו את מותו של הצעיר, היחידה המרכזית (ימ"ר של משטרת מחוז חוף פתחה בחקירה בחשד לרצח על-רקע פלילי ובודקת כיוונים נוספים. הגופה הועברה לנתיחה במכון לרפואה משפטית באבו כביר.

גלריה הנרצח נועם סלמה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

סלמה היה העד המרכזי במשפט שמתנהל בבית המשפט המחוזי בחיפה בעקבות פציעתו הקשה מדקירות בחודש מאי השנה מחוץ למועדון באזור אורוות האומנים בפרדס חנה. אורחן קולייב (38) הואשם בשתי עבירות של חבלה בכוונה מחמירה ועבירה של החזקת סכין שלא כדין, אחרי שדקר את סלמה ואת בן דודו במהלך קטטה. גם בן דודו של סלמה נפצע אז קשה.

כעת מנסים במשטרה להבין מי רצה להביא למותו של הצעיר. "לא היה לו שום סיכוי, המטען היה חריג במשקלו", סיפר גורם שמעורב בחקירה.

הרכב שהתפוצץ בזירה ליד אור עקיבא ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

עו"ד רותם כהן, שייצג את המנוח בעבר, סיפר: "נועם היה במהלכו של הליך שיקומי משפטי שמטרתו הייתה לנקות את השולחן ולהחזיר אותו למוטב. הוא מאוד רצה להשתקם ולבנות חיים חדשים, לצאת לדרך חדשה ולהתנתק מהעולם הפלילי ולשנות מקום מגורים. צר לי על מותו הטרגי".