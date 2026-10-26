המשטרה עצרה היום (שני) חבר מועצה באחת הרשויות המקומיות הבדואיות בנגב בחשד למעורבות בתקיפת אחייניתו במוט ברזל - שבעקבותיה היא אף ניסתה לשים קץ לחייה. לדברי הצעירה, גם אביה, אחיו של חבר המועצה, לקח חלק בתקיפה. מעצרו של האב הוארך בשישה ימים מחשש לביטחונה של בתו.
לפי החשד, התקיפה אירעה אתמול ובעקבותיה ניסתה הצעירה אף לשים קץ לחייה. היא הובהלה לבית החולים סורוקה בבאר שבע, שם חוקרי המשטרה גבו ממנה עדות. בין השאר, סיפרה הצעירה שאביה תקף אותה יחד עם אחיו, חבר המועצה, ובן משפחה נוסף במוט ברזל.
בחקירה עלה כי הגברים בחייה של הצעירה התנגדו לבחירות שעשתה בחייה. מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה וכי עם קבלת הדיווח פעלו שוטרי תחנת שגב שלום לבירור נסיבות האירוע. שני החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה בתחנת שגב שלום. מחר יובא חבר המועצה לדיון הארכת מעצר בבית משפט השלום בבאר שבע. החקירה נמשכת.