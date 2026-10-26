במקרה שאדם בסביבתכם נמצא במשבר ועלול להיות אובדני, אל תהססו - דברו איתו, עודדו אותו לפנות לעזרה מקצועית והדגישו את חשיבות פנייה זו. נסו לסייע לו לפנות לאנשי מקצוע בקהילה או לגורמי תמיכה ארציים באתר

ער"ן

, בקו החם 1201 או בוואטסאפ 052-8451201, ב

אתר האינטרנט של סה"ר

או