מחלקת המדינה האמריקנית אישרה שורת עסקאות נשק ותמיכה צבאית בהיקף כולל של יותר משישה מיליארד דולר לסעודיה, לעומאן ולעיראק. העסקה הגדולה ביותר כוללת מכירת ערכות הנחיה לפצצות חכמות ופצצות עבור סעודיה בשווי חמישה מיליארד דולר, לצד מנועי טנקים בשווי 750 מיליון דולר. בנוסף אישר הממשל עסקת תמיכה ותחזוקה למטוסי F16 של עומאן בשווי 188 מיליון דולר, ומכירת מסוקי בל 412EPX לעיראק בשווי 150 מיליון דולר. במחלקת המדינה ציינו ש"העסקאות המוצעות יתמכו ביעדי מדיניות החוץ והביטחון הלאומי", והדגישו כי המכירות לא ישנו את המאזן הצבאי באזור.