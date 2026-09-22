פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד דיפאללה אבו רגילה (19) משגב שלום, בגין עשרות עבירות של הסתה לטרור, גילוי הזדהות עם ארגון טרור וקריאה ישירה לביצוע מעשה טרור. זאת לאחר שאבו רגילה פרסם בחשבון הטיקטוק 45 פרסומים הכוללים תכני הסתה והזדהות, בין היתר ביחס לאירועי 7 באוקטובר ולפיגועים שביצעו מחבלים.

גלריה חשד כי פרסם 45 תכנים שכללו הסתה. דיפאללה אבו רגילה ( צילום: דוברות המשטרה )

מכתב האישום, שהגיש עו"ד נועם אליה להב מפרקליטות מחוז דרום, עלה כי לחשבון הטיקטוק של אבו רגילה היו 877 עוקבים וכ-5,500 לייקים, והפרסומים בו היו פתוחים לציבור. במהלך החודשים שקדמו למעצרו, ובאופן אינטנסיבי ויומיומי במהלך חודש אוגוסט האחרון, ביצע אבו רגילה שיתופים רבים לתכנים שפורסמו, בין היתר, בעמודים המזוהים עם חמאס ובעמודי הנצחה של פעילי טרור.

בין היתר, פרסם אבו רגילה תכנים המתעדים את מתקפת 7 באוקטובר, וכן תכנים המשבחים ומאדירים מחבלים ופעילי טרור, בהם יחיא סינוואר, איסמאעיל הנייה, אחמד יאסין ואיבראהים נאבולסי. באחד הפרסומים המיוחסים לו, הוא שיתף סרטון המהלל את מועין מועמר על כך שרצח 20 ישראלים בתוך 10 דקות במהלך טבח 7 באוקטובר. בפרסום אחר, המיוחס לאבו רגילה כקריאה ישירה לביצוע מעשה טרור, שיתף סרטון ובו דרשה המציגה את הג'יהאד והלחימה כחובה דתית וכדרך לטיהור מסגד אל אקצא.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

במקביל לכתב האישום ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרו של אבו רגילה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בבקשת המעצר ציינה עו"ד אליה להב כי ריבוי הפרסומים, תוכנם והקריאה הישירה לביצוע מעשה טרור מלמדים על המסוכנות הנשקפת מאבו רגילה, וכי המצב הביטחוני השורר במדינה מעצים את המסוכנות הנשקפת מביצוע עבירות מסוג זה ואת הסיכון כי שחרורו ממעצר יביא לפגיעה בביטחון הציבור.

בחיפוש בטלפון הנייד עלה התעסקות יומיומית בטרור. התכתבויות וואטסאפ, תמונות בגלריה ומעקב אחרי עמודי תמיכה בחמאס והנצחת מחבלי חמאס. לדברי הפרקליטות חומר הראיות העלה תמונה מדאיגה אודות הנאשם, "מחשבות ותקוות על ביצוע פיגועים, התעסקות מסיבית בטרור ותמיכה בארגון חמאס, ברעיונות ובמעשי הטבח ב-7 באוקטובר".