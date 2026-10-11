תושב כפר סבא בשנות החמישים לחייו חשוד שתקף בדירתו את בת זוגו, והרג את הכלבה שלו באמצעות חרב סמוראים. הוא נעצר בחשד לתקיפה שגורמת חבלה ומעצרו הוארך בבית המשפט עד מחר (שני).
המקרה החמור אירע אתמול. האישה אושפזה בבית חולים וסובלת משישה שברים בפנים, מהם שלושה באף. היא מסרה היום עדות במשטרה שהופסקה בגלל הכאבים הרבים, ומחר צפויה להמשיך במסירת העדות.
שוטרי תחנת כפר סבא ממחוז מרכז פתחו בחקירה עם קבלת הדיווח על תקיפתה של האישה והרג הכלבה. הם הגיעו למקום, פתחו בבירור הנסיבות ועצרו את החשוד בדירתו.
בתום חקירתו, הובא החשוד בפני בית המשפט, שהאריך את מעצרו עד מחר, לצד דרישה לביצוע אבחון על ידי גורמי מקצוע רפואיים.