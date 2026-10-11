תושב כפר סבא בשנות החמישים לחייו חשוד שתקף בדירתו את בת זוגו, והרג את הכלבה שלו באמצעות חרב סמוראים. הוא נעצר בחשד לתקיפה שגורמת חבלה ומעצרו הוארך בבית המשפט עד מחר (שני).