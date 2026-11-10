אוניברסיטת המדינה של אוהיו הודיעה כי פתחה בחקירה נגד סניף של אחוות הסטודנטים האמריקנית "סיגמא אלפא אפסילון" בעקבות תיעוד חריג שהופץ ברשתות החברתיות בסוף השבוע ושבו נראים שני צעירים, הקשורים בדרך כזו או אחרת לסניף המקומי של האחווה, עולים באש בתוך מעגל של צופים.

התיעוד המטריד מארה"ב: צעירים עולים באש במעגל של אחוות סטודנטים

התיעוד המטריד, שהפך לוויראלי ברשתות החברתיות, צולם לפי הדיווחים ביום שבת במתחם מגורים סמוך לקמפוס שבעיר קולומבוס, שבו גם הבית שבו מתגוררים חברי אחוות הסטודנטים. הסרטון נפתח כשאחד משני הצעירים, הלובשים חליפות טרנינג בהירות וזהות, נראה שוכב על הקרקע כשמכנסיו עולים באש, וכשמסביב צופים רבים שחלקם נשמעים צוחקים. אדם כלשהו בסמוך לצעיר מנסה להפעיל מתז כיבוי אך מתקשה בכך. הצעיר מתרומם לפתע ורץ לעבר הצעיר השני שגם מכנסיו עולים באש, ומפיל אותו לקרקע.

בשלב הזה הלהבות כבר נהיות גדולות במיוחד והשניים קמים בבהלה ומתחילים לרוץ ולקפוץ בין הסובבים אותם, כשכמה מהצופים מתערבים ומנסים לסייע להם. אחד מהם אף מוריד את החולצה ומנסה בעזרתה לכבות את האש במכנסיים הבוערים של אחד מהשניים, אחרי שזה נפל והחל להתגלגל על הרצפה. אנשים ברקע נשמעים צועקים קריאות שונות, כמו "או שיט!".

מהסרטון לא ברור אם הם נפצעו באורח חמור, אבל באוניברסיטה מסרו כי השניים "מקבלים טיפול רפואי כנדרש". בערוץ WSYX, שלוחה מקומית של רשת CNN, דיווחו כי השניים פונו ברכב פרטי לבית חולים וכי הם סובלים מכוויות, אך מצבם יציב.

גלריה מתוך התיעוד שהופץ. הם פונו לבית חולים ברכב פרטי, למשטרה נודע על המקרה רק מהסרטון

משטרת העיר קולומבוס מסרה כי בשבת, היום שבו אירע המקרה, היא לא קיבלה קריאות כלשהן על האירוע וכי רק ביום ראשון הוא הובא לידיעתה בעקבות הסרטון שהופץ ברשת. "נשתף פעולה עם אוניברסיטת המדינה של אוהיו, כמו גם עם יחידת ההצתות של שירותי הכיבוי בקולומבוס, על מנת לקבוע אם בוצעו פעולות פליליות כלשהן", מסרה המשטרה.

באוניברסיטה עצמה הודיעו כאמור על חקירה נגד אחוות "סיגמא אלפא אפסילון", שלפי החשד הסניף המקומי שלה מעורב בתקרית, והודיעו על השעיית פעילותו. ברשת NBC מציינים כי האירוע צולם ביום שבו קבוצת הפוטבול של האוניברסיטה, "אוהיו סטייט באקאייז", אירחה למשחק את קבוצת "אורגון דאקס", וכי רבים מהנוכחים שנראים בסרטון לובשים חולצות אדומות המזוהות עם "אוהיו סטייט באקאייז".

נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות, אבל התיעוד המטריד מגיע כשברקע שלל מקרים קשים, לעיתים קטלניים, שקשורים לטקסי חניכה משפילים ("זובור" או Hazing באנגלית) שבהם מעורבות אחוות סטודנטים בארה"ב, בכלל זאת אחוות סיגמא אלפא אפסילון, שהיא מאחוות הסטודנטים העתיקות ביותר במדינה. האחווה נוסדה ב-1859 ויש לה סניפים בכל רחבי ארה"ב.

מעון אחוות הסטודנטים "סיגמא אלפא אפסילון" בקולומבוס, אוהיו ( צילום: AP Photo )

בתחקיר שפרסמה סוכנות "בלומברג" ב-2013 היא תוארה כ"אחווה הקטלנית ביותר" בארה"ב. בתחקיר נטען כי בין 2006 ל-2013 אירעו בה תשעה מקרי מוות הקשורים לצריכת אלכוהול, שימוש בסמים וטקסי חניכה מסוכנים. שנה לאחר פרסום התחקיר הודיע המטה הארצי של האחווה על ביטול שיטת החניכה המסורתית של חברים חדשים (המכונה Pledging), וכי במקומה תונהג תוכנית שכונתה "חוויית הג'נטלמן האמיתי" (True Gentleman Experience). האחווה ציינה אז כי "ג'נטלמן אמיתי" הוא גבר ש"התנהגותו נובעת מרצון טוב ומתפיסה חדה של כללי הנאותות".