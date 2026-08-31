ח"כ מיקי לוי מיש עתיד מצטרף למאיר כהן, ולא יתמודד ברשימה המאוחדת "ביחד", עם נפתלי בנט.
"סיכמנו כי לא אהיה ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. יאיר ביקש שאכהן כאב בית הדין של המפלגה, והסכמתי בשמחה", כתב לוי לחברי יש עתיד. "אני לא אהיה ברשימה — אבל אני נשאר ביש עתיד. נשאר חלק מהבית הזה, מהדרך ומהערכים שלנו. אמשיך לעמוד לרשות המפלגה ולשרת אותה ככל שאדרש, ואני מתכונן לעבוד במערכת הבחירות הזו עם השטח היש עתידניקי, ולעשות הכל יחד אתכם למען הצלחת המפלגה. מאז שנת 2011 אני כאן, מראשית הדרך, ונמנה עם מייסדי יש עתיד".
"עברנו יחד דרך ארוכה. דרך שלא תמיד הייתה קלה. היו בה מאבקים, ניצחונות, אכזבות, ימים של שמחה וגם ימים קשים. אבל תמיד הייתה בנו אמונה בדרך, אחד בשני וביכולת שלנו לשנות. יאיר עשה אז מעשה אמיץ ופורץ דרך. הוא הקים מפלגת מרכז ערכית, דמוקרטית וליברלית, והצליח לבנות בית פוליטי שהפך עבור רבים מאיתנו למשפחה של ממש".