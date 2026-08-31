"סיכמנו כי לא אהיה ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. יאיר ביקש שאכהן כאב בית הדין של המפלגה, והסכמתי בשמחה", כתב לוי לחברי יש עתיד. "אני לא אהיה ברשימה — אבל אני נשאר ביש עתיד. נשאר חלק מהבית הזה, מהדרך ומהערכים שלנו. אמשיך לעמוד לרשות המפלגה ולשרת אותה ככל שאדרש, ואני מתכונן לעבוד במערכת הבחירות הזו עם השטח היש עתידניקי, ולעשות הכל יחד אתכם למען הצלחת המפלגה. מאז שנת 2011 אני כאן, מראשית הדרך, ונמנה עם מייסדי יש עתיד".