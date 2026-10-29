יו"ר ישר! גדי איזנקוט התייחס לפגישתו עם ראש השב"כ דוד זיני ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית נעם סולברג, בנושא החשד להתערבות קטאר בבחירות. הוא אמר: "התעדכנתי מהם בתמונת המצב. מוקדם מדי להבין מה קרה והאם בכלל קרה. יש לתת לגורמי המקצוע למצות את הבדיקה, ללא מעורבות פוליטית. מה שכבר ברור הוא שהליכוד ונתניהו יצאו למסע מתוזמר ומאורגן, ליצירת דה-לגיטימציה לתוצאות הבחירות. ההודעות והתדרוכים שלהם היו מוכנים. הם עושים את זה כי הם הפסידו. אין להם רוב. במדינת ישראל יש שלטון חוק. לא אאפשר חריגה של סנטימטר מהשבעת הכנסת כמתוכנן".