ראש העיר כפר סבא רפי סער, החשוד בשוחד, נחקר היום (חמישי) בלהב 433 בחשד לשיבוש הליכי חקירה. על פי הודעת המשטרה, הוא שלח קרוב משפחה למשרדו בעירייה על מנת שיביא עבורו את תיק התפילין והטלית שלו. בתוך התיק התגלו שעונים שלפי המשטרה "נחזים ליוקרתיים". בין השעונים, גם שעון "רולקס".