ראש העיר כפר סבא רפי סער, החשוד בשוחד, נחקר היום (חמישי) בלהב 433 בחשד לשיבוש הליכי חקירה. על פי הודעת המשטרה, הוא שלח קרוב משפחה למשרדו בעירייה על מנת שיביא עבורו את תיק התפילין והטלית שלו. בתוך התיק התגלו שעונים שלפי המשטרה "נחזים ליוקרתיים". בין השעונים, גם שעון "רולקס".
אותו קרוב הגיע לעירייה וביקש להיכנס ללשכת ראש העיר, בטענה שנשלח להביא עבורו את התפילין. השומר בכניסה התקשר לאדם בכיר יותר בעירייה - שיצר קשר עם קצין משטרה ועדכן אותו בכך שנשלח אדם לאסוף את התפילין של ראש העיר, שנמצא בהרחקה מהלשכה.
קצין המשטרה ביקש בשיחה הטלפונית מעובד העירייה לפתוח את התפילין ולבדוק שאכן מדובר בתפילין וטלית. תוך כדי שהקצין על הקו, הופתע עובד העירייה לגלות כי השעונים היו בתוך התיק. השעונים נתפסו כמוצגים, וראש העיר שוחרר לביתו.
סער הורחק לאחרונה לכשלושה שבועות נוספים מלשכתו בעירייה, אחרי שבשבוע שעבר אמרו חוקרי יאח"ה בבקשת הארכת ההרחקה כי ישנו חשש לשיבוש. לטענתם, הוא עלול להשפיע על העובדים תחתיו שטרם נחקרו בפרשה.
ראש העיר נחקר כאמור בפרשת שוחד שעניינה הטיית מכרזים. העבירות שיוחסו לו כוללות שחיתות, סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע. קרוב ל-20 חשודים נוספים נעצרו בפרשה. המכרזים שלפי החשד הוטו בידי בכירי העירייה נגעו בתחומים מגוונים ברשות המקומית: החל משיפוץ מוסדות חינוך בעיר, דרך שירותי הניקיון ועד הצבת עגלות מזון.