יו״ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט פרסם פניה "לחברינו ושותפינו בארה"ב וברחבי העולם", ומסר: "אזרחי ישראל הצביעו בעד שינוי ובעד החלפתה של הממשלה הנוכחית. אנו פועלים למימוש רצונם באמצעות הקמת ממשלה חדשה בהקדם האפשרי - ממשלת חירום לאומית. הקשר בין ישראל לארה"ב הוא שותפות בין עמים, שנבנתה לאורך דורות ונשענת על ערכים דמוקרטיים משותפים. זאת מתוך האמונה כי האומות שלנו בטוחות יותר ומשגשגות יותר כאשר הן עומדות ופועלות יחד. תחת הנהגתי, נחדש ונעמיק את השותפות הזו, נחזק את היסודות הדו-מפלגתיים שעליהם היא נשענת זה שנים, ונעבוד לקידום המזרח תיכון כולו".