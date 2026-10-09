פועל כבן 30 התחשמל במהלך עבודתו במתחם מסחרי בקריית מוצקין. צוות מד"א שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה שכללו שימוש בדפיברילטור, ולאחר שליבו שב לפעום פינה אותו לבית החולים רמב"ם בחיפה כשהוא בהכרה מלאה. פרמדיק מד"א אלכס בוחמן וחובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א אפיק טוביאס, סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו גבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות, מתן תרופות ושוקים חשמליים, ולאחר שליבו שב לפעום פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים".