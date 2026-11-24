אגף השיקום במשרד הביטחון פרסם כי כ-92,300 פצועים ופצועות מטופלים באגף, כשליש מהם (31,500) נפצעו בשלוש השנים האחרונות. 47% (43,800) מכלל הפצועים מתמודדים עם פציעות נפשיות ופוסט טראומה, 19,600 מהם פצועי המלחמה. 602 מהמטופלים מתמודדים עם הנכות הקשה ביותר המוגדרת נכות מיוחדת 100%+. כ-1,100 מכלל הפצועים מתמודדים עם קטיעות גפיים ו-123 מתמודדים עם עיוורון. כמו כן, תקציב הטיפול והשיקום של פצועי צה"ל ומערכת הביטחון זינק ב-88% ועומד על 10 מיליארד שקלים, מתוכם 62% (6,252 מיליארד שקלים) מוקדשים למענים למתמודדי הנפש, פוסט טראומה ופגיעות ראש.