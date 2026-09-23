תושב ג'ת בן 20 יואשם בדקירת בת זוגו, תושבת ג'סר א-זרקא בת 18 - ופצע אותה קל בידה. ב-14 בספטמבר היו השניים בתחנה המרכזית בחדרה, שם, על פי החשד, דקר הצעיר את הנערה כי לא הסכימה להתארס לו. מיד לאחר מכן הוא תועד בורח מהמקום. הוא נעצר תוך זמן קצר בידי שוטרי תחנת חדרה והועבר לחקירה.

תושב ג'ת בן 20 יואשם בדקירת בת זוגו, תושבת ג'סר א-זרקא בת 18 - ופצע אותה קל בידה. ב-14 בספטמבר היו השניים בתחנה המרכזית בחדרה, שם, על פי החשד, דקר הצעיר את הנערה כי לא הסכימה להתארס לו. מיד לאחר מכן הוא תועד בורח מהמקום. הוא נעצר תוך זמן קצר בידי שוטרי תחנת חדרה והועבר לחקירה.

תושב ג'ת בן 20 יואשם בדקירת בת זוגו, תושבת ג'סר א-זרקא בת 18 - ופצע אותה קל בידה. ב-14 בספטמבר היו השניים בתחנה המרכזית בחדרה, שם, על פי החשד, דקר הצעיר את הנערה כי לא הסכימה להתארס לו. מיד לאחר מכן הוא תועד בורח מהמקום. הוא נעצר תוך זמן קצר בידי שוטרי תחנת חדרה והועבר לחקירה.