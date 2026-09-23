תושב ג'ת בן 20 יואשם בדקירת בת זוגו, תושבת ג'סר א-זרקא בת 18 - ופצע אותה קל בידה. ב-14 בספטמבר היו השניים בתחנה המרכזית בחדרה, שם, על פי החשד, דקר הצעיר את הנערה כי לא הסכימה להתארס לו. מיד לאחר מכן הוא תועד בורח מהמקום. הוא נעצר תוך זמן קצר בידי שוטרי תחנת חדרה והועבר לחקירה.
"החלטתי להיפרד ממנו", אמרה הנערה ל-ynet. השניים היו בקשר במשך שישה חודשים, "בהתאם למנהגים ולמסורת", לדבריה. "הוא התחיל לאיים עליי ואמר לי 'אני אחפור לך קבר ואהרוג אותך'. לא חשבתי שהוא באמת ינסה לפגוע בי. הוא דקר אותי שלוש פעמים ביד. אני עדיין בהלם ממה שקרה. ראיתי את המוות מול העיניים. זה משהו שלא אשכח".
על פי המשטרה, מעצרו של החשוד הוארך מעת לעת, ועם סיום כלל פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הוגשה נגדו הצהרת תובע באמצעות יחידת התביעות במחוז חוף, לקראת הגשת כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.