הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים כתב אישום נגד סלאח עותמאן (48), תושב א-טור בירושלים, בגין רצח בנסיבות מחמירות של פאטמה א-רג'בי לפני כשלושה שבועות. לפי האישום, עותמאן נהג להמר ונקלע לחובות כספיים. המנוחה, שאותה הכיר במסגרת עבודתו כטכנאי, הלוותה לו סכום מצטבר של כ-90 אלף שקל. לפני כשלושה שבועות נפגש עותמאן עם המנוחה והסיע אותה לכיוון ביתו, לאחר שאמר לה כי יביא לה משם את הכסף. עותמאן נטל פטיש מתא המטען והכה אותה בחוזקה בראשה. כתוצאה ממעשיו מתה המנוחה בסמוך לאחר מכן. לאחר הרצח הכניס את גופתה לחבית שרכש מראש ושפך עליה חומר איטום.