הדיווח התקבל בשעה 03:13 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על "רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה בכביש 471 סמוך למחלף גת רימון". נמסר כי חובשים ופרדמיקים שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, שבסופן נאלצו לקבוע את מותו בזירת התאונה.

הדיווח התקבל בשעה 03:13 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על "רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה בכביש 471 סמוך למחלף גת רימון". נמסר כי חובשים ופרדמיקים שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, שבסופן נאלצו לקבוע את מותו בזירת התאונה.

הדיווח התקבל בשעה 03:13 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על "רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה בכביש 471 סמוך למחלף גת רימון". נמסר כי חובשים ופרדמיקים שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, שבסופן נאלצו לקבוע את מותו בזירת התאונה.