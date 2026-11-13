רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו מרהט נהרג הלילה (בין חמישי לשישי) לאחר שעל פי החשד איבד שליטה על האופנוע סמוך למחלף גת רימון בכביש 471, ליד פתק תקווה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
"בוחני התנועה של מרחב שרון הגיעו לזירה ואוספים ממצאים, במסגרת החקירה", נמסר.
הדיווח התקבל בשעה 03:13 במוקד 101 של מד"א במרחב ירקון על "רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה בכביש 471 סמוך למחלף גת רימון". נמסר כי חובשים ופרדמיקים שהגיעו למקום ביצעו בו פעולות החייאה, שבסופן נאלצו לקבוע את מותו בזירת התאונה.
חובש בכיר במד"א אלחנן בן צור וחובש ביחידת האופנועים של מד"א רפאל בנימין סיפרו על זירה קשה: "הובילו אותנו אל רוכב האופנוע שהיה מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק לאחר שנפצע במהלך רכיבה. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות, אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".