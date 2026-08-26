מאבטח כבן 60 התמוטט מחוץ להופעה של טיפקס וגלי עטרי בחניון מרכז ברוך בכרמיאל, ופונה לבית החולים בנהריה כשמצבו קשה. לאירוע קדם עימות בינו לבין גבר כבן 40 שממנו מנע ככל הנראה להיכנס למופע, שבעקבותיו הזמין המאבטח משטרה - בטענה שהגבר פעל באלימות נגדו.
המאבטח התמוטט בזמן ששוחח עם השוטרים שהגיעו למקום, ולעיני הקהל שעמד מחוץ למופע - שמתקיים במסגרת פסטיבל "רוח ישראלית" בעיר, ומשתתפת בו גם להקת שאזאמאט. הגבר שאיתו התעמת המאבטח נעצר, ונבדק חשד שהיה בגילופין.
הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:14. הפרמדיק ניר קזדו והחובש מאריו מרעב סיפרו כי "ראינו את הגבר שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ומתן מכות חשמל באמצעות מכשיר המפעם (דפיברילטור). לאחר כמה דקות, ליבו חזר לפעום. פינינו אותו לבית החולים תוך המשך מתן טיפול רפואי כשמצבו קשה".
באירוע אחר בסמוך לשעה 18:50 הערב, אותרה אישה כבת 30 כשהיא מחוסרת הכרה בבית בחדרה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. נסיבות מותה נחקרות.