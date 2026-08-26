מאבטח כבן 60 התמוטט מחוץ להופעה של טיפקס וגלי עטרי בחניון מרכז ברוך בכרמיאל, ופונה לבית החולים בנהריה כשמצבו קשה. לאירוע קדם עימות בינו לבין גבר כבן 40 שממנו מנע ככל הנראה להיכנס למופע, שבעקבותיו הזמין המאבטח משטרה - בטענה שהגבר פעל באלימות נגדו.

מאבטח כבן 60 התמוטט מחוץ להופעה של טיפקס וגלי עטרי בחניון מרכז ברוך בכרמיאל, ופונה לבית החולים בנהריה כשמצבו קשה. לאירוע קדם עימות בינו לבין גבר כבן 40 שממנו מנע ככל הנראה להיכנס למופע, שבעקבותיו הזמין המאבטח משטרה - בטענה שהגבר פעל באלימות נגדו.

מאבטח כבן 60 התמוטט מחוץ להופעה של טיפקס וגלי עטרי בחניון מרכז ברוך בכרמיאל, ופונה לבית החולים בנהריה כשמצבו קשה. לאירוע קדם עימות בינו לבין גבר כבן 40 שממנו מנע ככל הנראה להיכנס למופע, שבעקבותיו הזמין המאבטח משטרה - בטענה שהגבר פעל באלימות נגדו.

המאבטח התמוטט בזמן ששוחח עם השוטרים שהגיעו למקום, ולעיני הקהל שעמד מחוץ למופע - שמתקיים במסגרת פסטיבל "רוח ישראלית" בעיר, ומשתתפת בו גם להקת שאזאמאט. הגבר שאיתו התעמת המאבטח נעצר, ונבדק חשד שהיה בגילופין.

המאבטח התמוטט בזמן ששוחח עם השוטרים שהגיעו למקום, ולעיני הקהל שעמד מחוץ למופע - שמתקיים במסגרת פסטיבל "רוח ישראלית" בעיר, ומשתתפת בו גם להקת שאזאמאט. הגבר שאיתו התעמת המאבטח נעצר, ונבדק חשד שהיה בגילופין.

המאבטח התמוטט בזמן ששוחח עם השוטרים שהגיעו למקום, ולעיני הקהל שעמד מחוץ למופע - שמתקיים במסגרת פסטיבל "רוח ישראלית" בעיר, ומשתתפת בו גם להקת שאזאמאט. הגבר שאיתו התעמת המאבטח נעצר, ונבדק חשד שהיה בגילופין.