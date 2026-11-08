המערכת החורפית נמשכת, והיום יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ובמרכז. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש קל מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף ועד שעות הצהריים עדיין ייתכנו סופות רעמים יחידות, אך לאחר מכן הגשמים ייחלשו ויתמעטו בהדרגה. ייתכן גשם מקומי גם בצפון הנגב. עד הלילה עדיין ייתכן גשם מקומי, בעיקר במישור החוף הדרומי ובצפון הנגב. במהלך הלילה הגשם ייפסק. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 11-16, תל אביב 15-22, חיפה 15-20, צפת 10-16, קצרין 12-19, טבריה 14-21, נצרת 14-20, עפולה 13-21, בית שאן 15-23, לוד 15-22, אשדוד 16-22, עין גדי 19-25, באר שבע 14-20, מצפה רמון 12-17, אילת 18-25.