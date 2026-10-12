שוטרים מלהב 433 עצרו ועיכבו 24 חשודים בפרשיית שחיתות ציבורית, בהם ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ומנכ"ל חברה כלכלית. לפי החשד, בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ומנכ"ל החברה, במעורבות חריגה של אשת ראש העיר, כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון, בתחומים מגוונים ברשות המקומית.

מהמשטרה נמסר כי הפרשה נחשפת כעת, בתום חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה במשך יותר משנה בחשד לעבירות חמורות מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. עם פרסום החקירה הבוקר, נעצרו 17 חשודים, בהם גם אנשי עסקים, ועוכבו לחקירה 7 חשודים נוספים.

מדוברות המשטרה נמסר כי ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 מתנהלת מזה יותר משנה החקירה הסמויה בחשד לביצוע עבירות חמורות מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועוד. "במהלך החקירה הסמויה, הופעלו משאבים רבים של כח אדם ואמצעים, התחזק החשד נגד המעורבים", נמסר מהמשטרה.

לפי המשטרה, החקירה חשפה גם מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים ממרכז הארץ, "במישרין או בעקיפין ולאורך זמן, במנגנון השוחד, בתמורה לזכייה במכרזים וכן בביצוע עבירות אלימות". במהלך פעילות המעצרים בוצעו חיפושים רבים במשרדים ובבתי עסק ונתפסו כספים ורכוש.