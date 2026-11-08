עימותים פרצו בפילדלפיה בין מפגינים פרו-פלסטינים למפגיני נגד שהגיעו לתמוך במסעדות בבעלות יהודית, בעקבות אירוע מחאה שכונה "רכיבת החרם" (Boycott Ride). שלושה בני אדם נעצרו ושני שוטרים נפצעו קל. מאות תושבים נהרו למסעדות שהיו על הכוונת, בהן כאלה בבעלות השף הישראלי-אמריקני מייקל סולומונוב, ותורים ארוכים השתרכו מחוץ להן. את המחאה ארגנה קבוצת רוכבי האופניים האנטי-ציונית "Philly Bike On Your Left", שקראה להחרים שישה בתי עסק אותם הגדירה כ"מוסדות ציוניים". ההפגנה נערכה יום לפני יום השנה לליל הבדולח, אך המארגנים הכחישו כי בחרו בתאריך במכוון. מושל פנסילבניה ג'וש שפירו וראשת העיר שרל פרקר גינו את החרם.