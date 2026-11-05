שלוש הוצאות להורג, באינדיאנה, פלורידה ואלבמה, מתוכננות באותו היום. זו הפעם השנייה השנה שבה שלושה בני אדם מוצאים להורג באותו יום בארה"ב. באינדיאנה יוצא להורג באמצעות זריקת רעל ג'פרי וייסהייט שהורשע בהצתת והריגת שני ילדיה של בת זוגו, בני 8 ו-5. זוהי ההוצאה להורג הראשונה באינדיאנה ב-2026, שם העונש נחשב נדיר. בפלורידה יוצא להורג ג'סי גווארדאדו, שהודה והורשע ברצח בדקירות של אישה בת 75, אותה שדד לאחר הרצח, ובאלבמה יוצא להורג מייקל טיילר שהורשע ברצח בני זוג שאותם הכה למוות באמצעות מוט ברזל לפני 35 שנים, כשהיה בן 19.