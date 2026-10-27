עד כה נספרו 128 קלפיות, שמהוות 1% ממספר הקלפיות. בבית גוברין שבחבל לכיש 104 תושבים הצביעו לישר!, 88 לדמוקרטים ו-38 לביחד. בסך הכול הצביעו 262 תושבים ושיעור ההצבעה עמד על 77.1%. בגדעונה שלמרגלות הגלבוע קיבל הליכוד 97 קולות, עוצמה יהודית 52, ישר 35, עמך ישראל 25 וביחד 14 קולות. בסך הכול הצביעו 264 תושבים ואחוז ההצבעה עמד על 77.2%. בחיפה נספרו עד כה שמונה קלפיות. ישר קיבלה עד כה 545 קולות, הליכוד 402, הדמוקרטים 344, יהדות התורה 327, הרשימה המשותפת 322, ביחד 319 וישראל ביתנו 231. בחיפה עמד אחוז ההצבעה על 61.6%.