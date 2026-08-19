שגריר רוסיה בישראל אנטולי ויקטורוב דוחה את הביקורת הציבורית בארץ על קשריו של קרמלין עם חמאס, וטען כי מדובר בערוצים שנועדו לקדם פתרונות הומניטריים, שאפשרו גם לסייע בשחרור חטופים. לצד זאת, התייחס השגריר לשיתוף הפעולה הנמשך בין ארגוני הביטחון של המדינות, לעבודה המשותפת עם ראש המוסד החדש, וכן למערכת היחסים בין המדינות בצל האתגרים האזוריים.

גלריה שגריר רוסיה בישראל אנטולי ויקטורוב

בריאיון ל-RTVI, ערוץ טלוויזיה המשדר בשפה הרוסית לקהילות ברחבי העולם, אמר ויקטורוב שמוסקבה לא רואה בחמאס ארגון שנוצר או נתמך על ידה, והגן כאמור על המשך המגעים הרוסיים עם נציגי ארגון הטרור. "רוסיה מעולם לא תמכה בפעילות טרור", טען, "חמאס אינו תוצר של פעילות רוסית". לדבריו, ארגון הטרור הוא תוצאה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שנמשך בשל היעדר פתרון מדיני לסוגיה הפלסטינית.

בנוסף, טען ויקטורוב כי הפסקת הקשרים עם ארגון הטרור לא הייתה מאפשרת לרוסיה לפעול בנושאים הומניטריים, ובפרט בסוגיית החטופים. לדבריו, חלק ניכר מהמגעים שקיימה רוסיה עם נציגי חמאס מאז אוקטובר 2023 עסק בסיוע לשחרור חטופים ישראלים, ובהם אזרחים בעלי אזרחות רוסית.

השגריר הדגיש כי רוסיה לא מקבלת את עמדת ישראל בנוגע למעמד חמאס, אך לדבריו הדבר לא מונע ממוסקבה לקיים קשרים עם גורמים פלסטיניים שונים. הוא הוסיף כי רוסיה תומכת בהקמת מדינה פלסטינית שתתקיים בשלום לצד ישראל. "יש סיכוי לתהליך מדיני, אבל האלימות חייבת להיפסק", אמר.

משלחת חמאס ברוסיה, ינואר 24'

ויקטורוב הביע תמיכה במעבר לשלב הבא של התוכנית האמריקנית ברצועת עזה, אך טען כי תחילה יש לייצב את המצב בשטח ולפתור את הסוגיות ההומניטריות. לדבריו, כל ניסיון להגיע להסדר חייב להתבסס על הסכמה בין הצדדים ולא על החלטה חד-צדדית של מתווך חיצוני. הוא גם הסתייג מגישה שלפיה ארה"ב לבדה תוכל לפתור את הסכסוך, והדגיש את הצורך במעורבות של מדינות האזור ושל הקהילה הבינלאומית.

ויקטורוב טען כי רוסיה ממשיכה לקיים קשרים עם גורמים פלסטיניים, במטרה לקדם את האחדות הפוליטית הפלסטינית. לדבריו, מוסקבה מעוניינת שהמהלך יתבסס על מסגרת אש"ף, שאותה הציג כבסיס המכיר בחשיבות הדיאלוג עם ישראל.

הקשר עם ראש המוסד החדש

השגריר הרוסי התייחס גם למינויו של רומן גופמן לראש המוסד. לדבריו, הוא מכיר אישית את גופמן ופגש אותו במסגרת תפקידיו הקודמים. ויקטורוב אמר כי בירך אותו על המינוי ואיחל לו הצלחה, תוך הדגשה של החשיבות שהוא מייחס להמשך הקשרים בין שירותי הביטחון של שתי המדינות.

לדבריו, הקשרים בין שירותי הביטחון הרוסיים והישראליים לא נותקו, והם ממשיכים לעסוק בין היתר באיומים משותפים. "יש לנו על מה לדבר, יש לנו ניסיון להחליף ויש לנו על מה להזהיר זה את זה", אמר, תוך הסתייגות ממסירת פרטים על שיתופי פעולה או התרעות ספציפיות.

ויקטורוב התייחס גם לבחירות הצפויות ב-27 באוקטובר ואמר כי הוא לא צופה שינוי דרמטי ביחסי ישראל-רוסיה בעקבותיהן. בזמן שהמערכה בין אוקראינה לרוסיה מעסיקה את מדינות אירופה, הוא ציין כי הנושא הרוסי אינו נמצא במרכז מערכת הבחירות בישראל, שבה סוגיות הביטחון והמצב האזורי דומיננטיות יותר.

גופמן ( צילום: דובר צה"ל )

השגריר הוסיף כי למרות המתיחות ביחסים בין המדינות, הדיאלוג המדיני נמשך וכי רוסיה מעריכה את העובדה שישראל לא הצטרפה לסנקציות המערביות נגד מוסקבה ולא סיפקה נשק קטלני לאוקראינה.

נושא נוסף שאליו התייחס השגריר הוא חידוש הטיסות הישירות בין ישראל לרוסיה. ויקטורוב אמר כי הוא מקווה שחברת אל על תשוב להפעיל את הקווים לרוסיה, והוסיף כי מוסקבה מעוניינת גם בחידוש טיסות אירופלוט לישראל. הוא אמר כי כיום קיימות טיסות ישירות של חברת Red Wings מרוסיה לישראל, אך ההיקף לשיטתו לא מספיק. הוא טען כי רוסיה סבורה שאירופלוט עומדת בדרישות הבטיחות ויכולה לשוב להפעיל טיסות לישראל.