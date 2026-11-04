חבר הכנסת איימן עודה הגיב לדיווח כי הוא חשוד בקבלת מאות אלפי שקלים במזומן מהרשות הפלסטינית, ותקף כי "שיעור ההצבעה ההיסטורי של האזרחים הערבים הוציא את נתניהו ואת הפשיסטים מדעתם, והחשש מאובדן השלטון גורם להם לירות לכל הכיוונים. לכולם ברור שמדובר ברדיפה פוליטית, שהולכת להפוך במהרה לבלון נפוח שיתפוצץ להם בדיוק בפרצוף. ככל שאנחנו מתקרבים למועד השבעת הכנסת ולסיום שלטונו של נתניהו, תראו עוד ועוד ספינים ושקרים. הדבר החשוב ביותר כעת הוא להמשיך לפעול באחריות, בנחישות ובעקביות כדי להחליף את הממשלה הזו מן היסוד".