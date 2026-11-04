החשוד האחרון ב פרשת החשד לשוחד בחירות של פעילי רע"מ ישוחרר ממעצר ללא תנאים מגבילים: בית משפט השלום בבאר שבע דחה היום (רביעי) את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו של איברהים אלגריבי בחשד למתן שוחד בחירות. אלגריבי נעצר לפני שמונה ימים, שעות לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת ה-26. במקביל אליו נעצרו שני חשודים נוספים שאף הם כבר שוחררו.

המעטפות שנתפסו במסגרת החקירה

השופט ערן צברי מתח בהחלטתו ביקורת על המשטרה שלא השכילה לדבריו לשחרר את החשוד בתחנת המשטרה, ללא הבאתו לבית המשפט. בהחלטה כתב השופט צברי בין היתר: "היחידה החוקרת התקשתה להציג מסד ראייתי המסבך את המשיב בביצוע העבירות המיוחסות לו. למרות הערות שניתנו בהחלטתי ובערר, היחידה החוקרת לא התקדמה בתיק ואף לא שמעתי שנעשו מאמצים ממשיים לבדוק את טענת המשיב עצמו".

השופט המשיך בקו הביקורתי כלפי המשטרה וכתב: "בדיון היום גם לא שמעתי מדוע היחידה החוקרת לא שחררה בעצמה את המשיב ומדוע נדרשה התערבות של בית המשפט. הופניתי לפעולות שבוצעו מאז הארכת המעצר הקודמת ועד היום. בקצרה אציין, שלא נעשו פעולות. על כן, עניינים שהיו נכונים לדיון הראשון כוחם תש ואינם עוד. לפיכך, הבקשה נדחית. לא מצאתי כל היגיון בהשארת המשיב במעצר בית. ככל שהופקד כסף הוא יוחזר למשיב״.

גורם בחקירה התייחס הבוקר להתפתחויות בה ואמר: "אחרי שבוע של חקירות אין דרמה גדולה שמצביעה על תפנית שיש בה לבסס את החשדות. אבל עדיין ממשיכים לחקור״.

סניגורו של אלגריבי, אבישי הלל אמר לאחר הדיון: ״בית המשפט קיבל את עמדתנו והורה בצדק רב לשחרר את המשיב ממעצר וללא תנאים מגבילים. הדבר מעיד בעד עצמו ומחזק את הטענות שטענו לאורך הדרך שלמשיב לא היה כל קשר לפרשייה שנופחה על ידי גורמים שונים. מדובר בעוד מקרה שהתחיל בקול תרועה רמה והסתיים בקול ענות חלושה״.

הפרשה - והשיטה

לפנות בוקר פתיחת הקלפיות בשלישי שעבר נעצרו כאמור שלושה פעילי רע"מ - איברהים אלגריבי מאל עזאזמה, חוסיין מסעודין משגב שלום וסיאף אבו ריאש משבט א-סאנע, רופא במקצועו - כשלצידם מעטפות עם כסף ופתקי הצבעה עבור רע"מ. למחרת, בבוקר הבחירות, פורסם על דבר המעצר. בהמשך נעצרו ארבעה חשודים נוספים, בהם שלושה מנהלי בתי ספר בנגב - כולם שוחררו למעצר בית.

אלגריבי נחשד בהתנהלות בניגוד לחוק הבחירות, לאחר שבחיפוש בביתו נמצאו כספים וברכבו מעטפות עם כיתוב בערבית, חולצות ירוקות ודגלים ירוקים, כמו גם פתקי הצבעה של מפלגת רע"מ. כאמור, החליט היום בית המשפט לשחררו. החשוד מסעודין טען לרדיפה פוליטית. במעטפות שנמצאו בביתו, טען סנגורו, היה כיתוב של התנועה האיסלאמית וכל מעטפה הכילה 1,000 שקלים כתרומה למשפחות דלות אמצעים. בחיפוש נתפסה גם מעטפה נוספת עם 12 אלף שקלים, והוא טען כי מדובר בכסף לבנו.

במהלך הפשיטה השוטרים תפסו גם מכשירים סלולריים ומחשבים, ומומחי סייבר מלהב 433 סורקים את תוכן המכשירים בחיפוש אחר רמזים שיוכלו לחזק את החשדות. עו"ד סמיר אבו עאבד, שמייצג חלק מהחשודים, אמר כי הם מכחישים קשר לחשדות נגדם. "הכסף שנתפס מיועד לחלוקה של העמותה למשפחות עניות, ואין להם כל קשר לפעילות מפלגתית", אמר.