המעורבות של ראש השב"כ בחקירת זיופים, אי-סדרים או חלוקת כרטיסי תדלוק ביום הבחירות הופכת להיות מיום ליום – מסיפור אחד לפרשת אחרת – מטרידה ומוזרה. לא מדובר בעבירות על ביטחון המדינה, לא מדובר בסיפור עם מניע לאומני (גם אם אזרח ערבי יוצא לממש את זכותו הדמוקרטית להצביע בקלפי) וגם לא משהו שיכול להיות איום ממשי על בטחונה של מדינת ישראל. אם ישנן תלונות מוצדקות על פגיעה בטוהר הבחירות, גם אם הגיש אותן שגיא קייזלר, ראש מטה טוהר הבחירות של הליכוד, יש לבדוק אותן עד תום. יש הוכחות, יש עדויות, יש תלונות – יואילו גורמי אכיפת החוק של מדינת ישראל לחקור ולהגיע לחקר האמת.

קייזלר הגיש דו"ח עב כרס לוועדת הבחירות המרכזית ולמשטרת ישראל כדי שיחקרו את התלונות. לגיטימי. מה שפחות לגיטימי הוא שראש ארגון שירות הביטחון הכללי של מדינת ישראל מתכתב בהודעות ווטסאפ או מתקשר עם קייזלר ואחרים בליכוד כדי לשאוב מידע ופרטים על התלונות שלהם. אדוני ראש השב"כ, עם קצת צניעות – זה לא מתפקידך. יותר מידי פעמים השם זיני נקשר בסיפור הזה: זיני מתקשר, זיני מברר, זיני מבקש פרטים, זיני יוצר קשרים עם בכירים בלשכת ראש הממשלה. על הגבול הדק הזה בין דמוקרטיה לארגון בטחון חשאי צריך לשמור מכל משמר. אבל זיני חצה את הגבול הזה.

ראש השב"כ זיני ( צילום: אוליבייה פיטוסי )

אני הייתי בין אלה שסברו שנעשה עוול לזיני בביקורת על מינויו לראש השב"כ. שסטיגמות, שליפות מהארכיון וחוסר היכולת לקבל מצב שבראש השב"כ יעמוד אדם דתי עם נגיעה משיחית פגעו בו. שמינוי של לוחם אמיץ בצה"ל יכול להכניס למערכת דם חדש אחרי הקיבעון שהמיט עלינו את טבח 7 באוקטובר. שגם מינוי אישי יכול להיות מקצועי. אבל זיני לא התאפק והעדיף לשרת את המלך ולא את הממלכה.

איזה פער עצום נפער בין הכותרות המטלטלות והבומבסטיות על התערבות זרה בבחירות ועל מימון של מאות מיליוני שקלים שחדרו בעורמה לחברה הערבית כדי להשפיע על ההליך הדמוקרטי בישראל. קטאר, טורקיה, הרשות הפלסטינית. ההד התקשורתי והציבורי עורר את הרושם שחייבים לקיים בחירות חוזרות. אבל הערב נפחה הפרשה את נשמתה, לאחר העדכון שהעביר זיני ליו"ר ועדת הבחירות סולברג: "אין ראיות לשוחד בחירות שהשפיע על התוצאות". אבל הלגיטימיות של הבחירות בישראל כבר הוכתמה. וגם הודעת זיני וסולברג לא תנקה אותה.

אני בטוח שראש הממשלה נתניהו, גם בלי לחשוד בו שהפעיל את זיני מיוזמתו, בוודאי מרוצה מההד שיצרו הפרשיות כאשר הילת רוחו של השב"כ מרחפת מעל