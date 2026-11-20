גבר נורה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) באום אל פחם. צוות מד"א קבע את מותו. שוטרי תחנת

גבר נורה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) באום אל פחם. צוות מד"א קבע את מותו. שוטרי תחנת