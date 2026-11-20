גבר נורה למוות הלילה (בין חמישי לשישי) באום אל פחם. צוות מד"א קבע את מותו. שוטרי תחנת אום אל פחם פתחו בחקירה עם קבלת דיווח אודות ירי לעבר גבר בעיר. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי.
אתמול נרצח פארס אבו גזאלה, בן 74, בתוך המכולת שבבעלותו בערערה. על פי החשד, שני רעולי פנים הגיעו למקום וירו בו מטווח אפס, בזמן שישב על כיסא. המשטרה הודיעה על מעצרם של ארבעה חשודים במעשה. לפני מספר חודשים נרצחו בנו ונכדו של גזאלה בירי כפול באום אל פחם.
אמש נורה למוות ברחוב אחילוף ביפו אחמד אבו שהאב. צוות מד"א שהגיע לזירה ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, אך בהמשך נקבע מותו. הקורבן מוכר למשטרה, שפתחה בחקירה. הרקע פלילי.