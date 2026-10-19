משפחתו של בניהו רזי, שנרצח לפני כשלושה חודשים, תקפה את החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים, שקבע כי אין ראיות לכאורה המבססות אישום ברצח נגד אגם צרפי ושילת חוטה, והורה לבחון את האפשרות לשחררן לחלופת מעצר. "זו החלטה הזויה וחסרת אחריות של שופט שספק בקיא בתיק הרצח המזעזע שעדיין מטלטל מדינה שלמה", מסרה המשפחה. "ברור לנו שהסנגורים משתמשים שימוש ציני ומניפולטיבי בהחלטה בזויה זו. אגם ושילת ושאר הנאשמים והשותפים לרצח צריכים להיות מאחורי סורג ובריח כדי להגן מפניהם על החברה. כל החלטה אחרת סותרת מוסריות והתנהלות של מדינה מתוקנת".